Диетолог объяснил, как можно ускорить обмен веществ

Диетолог объяснил, как можно ускорить обмен веществЕсть сразу несколько способов
Согласно результатам недавнего исследования, при задержке обеда и ужина в выходные дни можно набрать до 4 кг. Диетолог и биолог доктор Габриэле Буракки объяснил, как можно избавиться от лишнего веса.
Первым делом для похудения и ускорения обмена веществ нужно восстановить правильный образ жизни. Как минимум необходимо перестать есть по вечерам и лучше спать. Ещё один важный аспект - сбалансированный приём пищи. К этому добавляется физическая активность.
На завтрак лучше не есть не цельнозерновой хлеб. Вообще углеводы рекомендуется получать из фруктов.
При употреблении горького кофе без сахара за счёт кофеина ускоряется обмен веществ. Но всё же лучше не выпивать в сутки больше трёх-четырёх таких чашек.
В здоровом рационе человека всегда должны быть белки, углеводы, правильные жиры (оливковое масло). Помимо этого, полезно будет употреблять больше фруктов, овощей, есть нежирные белки. А вот избегать следует трансжиров и насыщенных жиров.
Если вы хотите избавиться от нескольких лишних килограммов, то вы можете несколько раз в неделю устраивать интервальное голодание - по схеме 8/16. Оно поможет снизить вес.
Наконец, не забывайте о спорте. Сочетайте анаэробные и аэробные упражнения, можете также добавить силовые тренировки и упражнения на планку.
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