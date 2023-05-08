Диетолог объяснил, как можно ускорить обмен веществ

Первым делом для похудения и ускорения обмена веществ нужно восстановить правильный образ жизни. Как минимум необходимо перестать есть по вечерам и лучше спать. Ещё один важный аспект - сбалансированный приём пищи. К этому добавляется физическая активность.

На завтрак лучше не есть не цельнозерновой хлеб. Вообще углеводы рекомендуется получать из фруктов.

При употреблении горького кофе без сахара за счёт кофеина ускоряется обмен веществ. Но всё же лучше не выпивать в сутки больше трёх-четырёх таких чашек.