Диетолог объяснила, как костный бульон поможет вам похудеть

У костного бульона есть сразу несколько преимуществ для здоровья человека.

Он богат питательными веществами. В частности, это коллаген, аминокислоты, желатин. Ещё в костном бульоне есть магний, кальций и фосфор.

Улучшает здоровье суставов. Происходит это за счёт желатина и коллагена в составе костного бульона.

Поддерживает кишечник в здоровом состоянии. Желатин способствует росту полезных бактерий в кишечнике и уменьшает воспаление слизистой.

Укрепляет иммунитет. Всё благодаря минералам и аминокислотам в костном бульоне.