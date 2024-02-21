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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 03:00
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Диетолог объяснила, как костный бульон поможет вам похудеть

Это блюдо точно стоит попробовать
Эми Гудсон, дипломированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, рассказала, чем полезен костный бульон и как он помогает сбросить вес.

У костного бульона есть сразу несколько преимуществ для здоровья человека.

Он богат питательными веществами. В частности, это коллаген, аминокислоты, желатин. Ещё в костном бульоне есть магний, кальций и фосфор.

Улучшает здоровье суставов. Происходит это за счёт желатина и коллагена в составе костного бульона.

Поддерживает кишечник в здоровом состоянии. Желатин способствует росту полезных бактерий в кишечнике и уменьшает воспаление слизистой.

Укрепляет иммунитет. Всё благодаря минералам и аминокислотам в костном бульоне.

Диетолог объяснила, как костный бульон поможет вам похудеть
© Shutterstock

А как же костный бульон помогает похудеть?

Он содержит много белка. В одной чашке костного бульона — около 9 г белка. Это вещество помогает насытиться и уменьшить тягу к нездоровой еде.

Он низкокалориен. Это в сравнении с другими белковыми продуктами типа мяса.

Он увлажняет организм. Поддержание гидратации важно для снижения веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.