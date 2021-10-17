Диетолог объяснила опасность креветок для здоровья

Диетолог объяснила опасность креветок для здоровьяИ дала советы по их выбору
Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, почему креветки могут оказаться опасным продуктом. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на интервью радиостанции «Говорит Москва».
Вообще креветки обладают полезными свойствами: они содержат белок, антиоксидант астаксантин, полезные жиры, говорит медик. Однако вместе с тем доставляются в Россию они долго, а это значит, что эти продукты размораживаются и снова замораживаются по пути и что ими можно легко отравиться.
При выборе креветок нужно смотреть, чтобы на них не было чёрно-зелёных пятен или чтобы они были без зеленоватого отлива. Кроме того, нельзя брать такие, у которых панцирь отходит от тельца. Если на морепродуктах мало льда и сами они упругие, плотные, если у них на голове есть пятно бордового цвета, то покупать их можно.
При этом эксперт подчеркнула, что максимальная частота употребления креветок - один раз в неделю. А при готовке нужно обрабатывать их со всех сторон.
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