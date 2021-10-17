Диетолог объяснила опасность креветок для здоровья

При выборе креветок нужно смотреть, чтобы на них не было чёрно-зелёных пятен или чтобы они были без зеленоватого отлива. Кроме того, нельзя брать такие, у которых панцирь отходит от тельца. Если на морепродуктах мало льда и сами они упругие, плотные, если у них на голове есть пятно бордового цвета, то покупать их можно.

При этом эксперт подчеркнула, что максимальная частота употребления креветок - один раз в неделю. А при готовке нужно обрабатывать их со всех сторон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.