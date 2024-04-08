Кирстен Джексон, основательница The Food Treatment Clinic и консультант-диетолог-гастроэнтеролог, объяснила, что с утра человек сразу после пробуждения получает дозу кортизола, гормона стресса. Это помогает встать с постели и пойти на работу. Выше всего уровень кортизола обычно находится в период между 7 и 8 часами утра, а зависит это от циклов сна отдельного человека.

При этом кофеин, как и кортизол, помогает повысить уровень энергии. Лучше всего же выпивать первую чашку кофе до 10−11 утра.