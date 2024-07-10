Диетолог объяснила, помогает ли кофейная диета похудеть

Исследования показывают, что употребление кофе может способствовать снижению веса тела, уменьшению жировых отложений и индекса массы тела. Однако большое количество кофеина может иметь и побочные эффекты: это бессонница, беспокойство, желудочно-кишечные расстройства, тревожность, раздражительность.

Получается, что кофейная диета и правда способствует похудению. Это происходит за счёт ускорения обмена веществ, подавления аппетита и улучшения физических показателей. Тем не менее подходить к этой диете нужно осторожно. Во многом эффективность её объясняется ограничением калорий, а не только потреблением кофе. Поэтому важно соблюдать в этом случае баланс и умеренность.

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