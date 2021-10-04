Диетолог объяснила, в чём вред винограда для здоровья

Диетолог объяснила, в чём вред винограда для здоровьяИ как его правильно есть
Как утверждает диетолог Наталья Самойленко, в целом сам по себе виноград очень полезен. В особенности для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Также он положительно влияет на состояние лёгких. Даже не так давно были санатории, где с помощью винограда лечили туберкулёз и другие болезни, связанные с нарушением работы лёгких.
При этом нужно помнить, что в некоторых случаях употребление винограда представляет опасность. Например, для пациентов с диабетом, с лишним весом, с синдромом раздражённого кишечника.
Вообще, добавляет специалист, виноград можно, но нежелательно (из-за вероятности возникновения диареи, вздутия живота) смешивать с другими фруктами. Лучше всего употреблять его отдельно ото всех остальных продуктов как десерт или после основного приёма пищи. Также нельзя его есть на ночь перед тем, как идти спать.
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