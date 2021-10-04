Диетолог объяснила, в чём вред винограда для здоровья

Как утверждает диетолог Наталья Самойленко, в целом сам по себе виноград очень полезен. В особенности для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Также он положительно влияет на состояние лёгких. Даже не так давно были санатории, где с помощью винограда лечили туберкулёз и другие болезни, связанные с нарушением работы лёгких.

При этом нужно помнить, что в некоторых случаях употребление винограда представляет опасность. Например, для пациентов с диабетом, с лишним весом, с синдромом раздражённого кишечника.