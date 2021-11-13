Диетолог опровергла миф о сале

Егорова считает, что таким людям необязательно исключать сало из рациона. Она сказала, что этот продукт полезен, как и любой другой животный жир. В нём содержатся незаменимые жирные кислоты: олеиновая, линоленовая, линолевая, пальмитиновая кислоты. В сале есть и витамины А, D, Е и каротин.

Тем не менее, переедать его не стоит. «Если съедать небольшой кусочек сала раз-два в неделю, то организм скажет вам спасибо. Если сало есть вместо еды на завтрак, обед и ужин — то это про крайности и нездоровье», — отметила Егорова.

Также она посоветовала с осторожностью относиться к салу людям с лишним весом. Тем же, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, следует просто сократить количество съедаемого сала.

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