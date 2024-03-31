Диетолог перечислил «здоровые» продукты, которые на самом деле подвергаются ультраобработке

Готовые блюда «Премиум". Это может быть лазанья, творожный пирог и другие блюда. Они часто содержат добавленные консерванты и стабилизаторы, а также много соли. В таких блюдах также обычно мало овощей, и они в целом несбалансированные.

Растительное молоко. Оно продаётся в качестве альтернативы традиционному молоку. Но растительное молоко подвергается ультраобработке, тогда как коровье — минимальной обработке.

Заменители мяса. Они считаются полезными потому, что изготавливаются из растительной пищи. Однако пользу приносит употребление растительных продуктов в их естественном виде, а не в переработанном в искусственное мясо.