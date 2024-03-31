Диетолог перечислил «здоровые» продукты, которые на самом деле подвергаются ультраобработке

Диетолог перечислил «здоровые» продукты, которые на самом деле подвергаются ультраобработкеОб этом важно знать
Готовые блюда «Премиум". Это может быть лазанья, творожный пирог и другие блюда. Они часто содержат добавленные консерванты и стабилизаторы, а также много соли. В таких блюдах также обычно мало овощей, и они в целом несбалансированные.
Растительное молоко. Оно продаётся в качестве альтернативы традиционному молоку. Но растительное молоко подвергается ультраобработке, тогда как коровье — минимальной обработке.
Заменители мяса. Они считаются полезными потому, что изготавливаются из растительной пищи. Однако пользу приносит употребление растительных продуктов в их естественном виде, а не в переработанном в искусственное мясо.
Напитки, заменяющие еду. Такое питание может считаться полноценным только при болезни, травме, плохом аппетите, в ситуациях, когда неудобно брать с собой нормальные продукты. При этом натуральные продукты содержат «биоактивные вещества» — соединения, которые способствуют укреплению здоровья. Также подобным заменителям еды не хватает разнообразия.
Хлопья на завтрак. Некоторые из них подвергаются высокой степени обработки и содержат много сахара.
Гранола/протеиновые батончики. Они могут содержать большое количество солей, сахара и добавок.
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