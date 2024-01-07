Диетолог перечислила лучшие продукты для естественного очищения организма

Цитрусовые. Особенно полезен для очищения организма, по мнению Мелиссы Аззаро, доктора медицинских наук и дипломированного диетолога, грейпфрут. Цитрусовые в целом богаты витамином С, который участвует в производстве глутатиона — соединения, способствующего детоксикации печени. Также эти фрукты содержат много воды, которая увлажняет организм и способствует выведению отходов. Однако специалисты предупреждают, что грейпфрут может вступать во взаимодействие со многими лекарствами.

Брокколи. Крестоцветные овощи в целом способствуют детоксикации, так как в них содержится много сульфорафана, индол-3-карбинола, клетчатки и других антиоксидантов.

Ягоды. В их состав входит множество клетчатки и антиоксидантов. Особенно много этих веществ в ягодах граната и черники.

Лук и чеснок. Они отличаются высоким содержанием серы. Известно, что употребление в пищу продуктов, богатых серой, повышает уровень глутатиона в организме. Глутатион представляет собой антиоксидант, участвующий в естественном процессе детоксикации организма. Кроме того, в луке и чесноке много аллицина — соединения, поддерживающего здоровье печени.

Орехи. Они богаты витамином Е, клетчаткой, незаменимыми жирами и аминокислотами. Все эти вещества поддерживают детоксикацию.