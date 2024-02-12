Диетолог перечислила лучшие продукты с большим количеством белка для смузи

Диетолог перечислила лучшие продукты с большим количеством белка для смузиС ними вы получите отличный протеиновый заряд
Диетолог Мэри Сабат перечислила продукты, которые содержат много белка и отлично подходят для добавления в смузи.
Греческий йогурт. В ½ стакана этого продукта содержится 11,3 г белка. Также в нём много пробиотиков и кальция, меньше сахара, чем в других видах йогурта.
Протеиновый порошок. В одной мерной ложке этого порошка — 20 г белка. Но убедитесь, что в нём нет искусственных ароматизаторов или подсластителей.
Шёлковый тофу. В одной его порции — 4,4 г белка. Кроме того, тофу содержит все незаменимые аминокислоты.
Творог. В половине стакана творога — 12,1 г белка. При этом в данном продукте мало жира.
Миндальное масло. В двух столовых ложках этого масла содержится 6 г белка. Исследования показывают, что миндаль может уменьшить чувство голода и повысить ощущение сытости.
Арахисовое масло. Из двух столовых ложек этого масла вы получите 7,2 г белка.
Кефир. В половине стакана этого напитка содержится 5 г белка. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology, показало, что добавление в смузи кефира пойдёт на пользу кишечнику и позволит получить больше белка.
Семена чиа. В 28 г этих семян — 4,7 г белка. Помимо этого, семена чиа содержат клетчатку и омега-3.
Семена или сердцевина конопли. Из трёх столовых ложек этих семян вы получите 10 г белка. Также в этих семенах есть жирные кислоты омега-3.
Шпинат. В 1/2 замороженного шпината - 2,8 г белка.
Семена тыквы. 1/4 стакана семян содержат 10,8 г белка. Кроме того, в них есть полезные жиры.
Лебеда. Из 1/2 стакана приготовленного продукта вы получите 4,1 г белка.
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