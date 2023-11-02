Диетолог перечислила утренние привычки, которые помогут быстрее похудеть

Диетолог перечислила утренние привычки, которые помогут быстрее похудетьВажно начинать день правильно
Многие эксперты говорят, что завтрак - самый важный приём пищи за день. По мнению Николы Шубрук, дипломированного диетолога, завтрак поддерживает обмен веществ, баланс сахара в крови, помогает в течение дня выбирать правильную еду.
Если вы собираетесь съесть на завтрак углеводы, то обязательно сочетайте их с полезными жирами или белками. Так вы будете дольше чувствовать сытость. Кроме того, опасность углеводов заключается в том, что вам после такого блюда захочется съесть больше продуктов в течение дня или вы можете захотеть больше сахара.
Включение белка в завтрак - это отличный способ похудеть. Кроме того, даже если вы склонны к спешке по утрам, постарайтесь есть в это время медленнее. Неправильное жевание может привести к перегрузке пищеварительной системы. А если вы будете есть слишком быстро, то с большей вероятностью переедите, поскольку мозг не успеет понять, что вы уже сыты.
Диетолог также посоветовала воздержаться от употребления кофе утром. Известно, что кофе натощак может вызвать всплеск кортизола, гормона стресса, и уровня сахара в крови (глюкозы). Эти вещества влияют на уровень энергии и на обмен веществ в целом. При этом чёрный кофе после завтрака может быть полезен, так как он помогает замедлить выработку глюкозы.
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