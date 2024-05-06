Диетолог поделилась лучшим советом по снижению веса

Благодаря приёму пищи каждые несколько часов вы будете поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обмен веществ. Это позволит также предотвратить сбои энергии и переедание, поможет контролировать вес.

Чтобы облегчить выбор здорового питания в течение дня, начните с планирования употребления продуктов в течение дня. Старайтесь также есть каждые три-четыре часа. На завтрак рассмотрите овсянку с орехами и фруктами или яйца с цельнозерновыми тостами и авокадо, для перекуса — греческий йогурт с ягодами или морковь с хумусом.

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