Диетолог предупредила о вреде для сердца предтренировочных комплексов

Джессика Гарай, доктор философии, сертифицированный диетолог, доцент кафедры питания и пищевых исследований Сиракузского университета, отмечает, что предтренировочные комплексы обычно включают смесь ингредиентов, каждый из которых делает занятия спортом эффективнее. Например, это кофеин. В некоторых продуктах может содержаться до 300 мг этого вещества на порцию.

Вот как предтренировочный комплекс может влиять на ваше сердце.

Высокая частота сердечных сокращений. Из-за кофеина вы можете ощутить учащённый пульс ещё до начала тренировки.

Повышенное кровяное давление. Стимуляторы могут иметь и такой эффект, поэтому людям с гипертонией или другими болезнями сердца лучше не пить предтренировочные комплексы.