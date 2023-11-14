Диетолог рассказал, какие продукты помогут снизить вероятность развития диабета

Замените сок фруктами и стаканом воды. В фруктовых соках много сахара. Лучше вместо них употреблять фрукты: они приводят к гораздо меньшему скачку уровня инсулина и сахара в крови.

Выбирайте ягоды. Ешьте ежевику, малину и чернику. Они станут отличным перекусом и не приведут к сильному скачку уровня глюкозы в крови.