Диетолог развенчал распространённые мифы о еде

Диетолог развенчал распространённые мифы о едеЛучше всего быть гибким, а не придерживаться определённого рациона
В новой книге «Думай как диетолог» Джойс Паттерсон, магистр здравоохранения, зарегистрированный диетолог, специалист по лечению и исследованию диабета в Michigan Medicine в Анн-Арборе, США, рассматривает тенденции в области питания.
Многие популярные диеты на самом деле основаны на минимальном количестве научных данных. Хотя кетогенная диета и периодическое голодание тщательно изучаются и обсуждаются врачами и исследователями. К сожалению, пока нет достаточного количества долгосрочных исследований, которые бы подтвердили отсутствие вреда для здоровья при соблюдении человеком длительное время кетогенной диеты. То же самое касается прерывистого голодания.
Наиболее популярные диеты, от обезжиренных до низкоуглеводных и голодания, — это и самые ограничительные диеты. Именно поэтому придерживаться их очень тяжело.
Также в ходе научных исследований выяснилось, что разница между режимами питания для долгосрочного снижения веса на самом деле небольшая. Другими словами, они примерно одинаково эффективны.
Обычно люди вместо того, чтобы придерживаться определённого режима питания в целом, просто пользуются какими-то особенностями той или иной диеты. Это ведёт к тому, что они в итоге вредят своему здоровью.
По мнению специалиста, лучше всего следовать в питании правилу «80/20». Оно предполагает, что в 80% случаев человек следует диетическим рекомендациям, а в 20% случаев не беспокоится о питании вообще (едят то, что хочется).
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