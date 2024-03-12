Диетолог развенчал распространённые мифы о еде

Наиболее популярные диеты, от обезжиренных до низкоуглеводных и голодания, — это и самые ограничительные диеты. Именно поэтому придерживаться их очень тяжело.

Также в ходе научных исследований выяснилось, что разница между режимами питания для долгосрочного снижения веса на самом деле небольшая. Другими словами, они примерно одинаково эффективны.

Обычно люди вместо того, чтобы придерживаться определённого режима питания в целом, просто пользуются какими-то особенностями той или иной диеты. Это ведёт к тому, что они в итоге вредят своему здоровью.

По мнению специалиста, лучше всего следовать в питании правилу «80/20». Оно предполагает, что в 80% случаев человек следует диетическим рекомендациям, а в 20% случаев не беспокоится о питании вообще (едят то, что хочется).

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