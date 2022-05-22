Диетолог: завтрак не так полезен, как может показаться

Издавна считается, что "завтрак - самый важный прием пищи в течение дня". Однако в некоторых кругах это ставится под сомнение. Один из самых яростных критиков - Джесс Брейд, квалифицированный врач, специалист по функциональной медицине, иглотерапевт, китайский и западный травник.

Она сказала: “завтрак не является важным приемом пищи, он не начинает ваш день и не помогает похудеть”. По ее словам, эти убеждения в основном подпитывается "компаниями, производящими хлопья для завтрака, и умным маркетингом".

Она утверждает, что современные исследования показывают, что никакой пользы от завтрака нет. Например, обзор 13 исследований завтраков, опубликованный в журнале BMJ, показал, что "добавление завтрака может не быть хорошей стратегией для снижения веса, независимо от устоявшейся привычки завтракать".

Пропуск завтрака помогает стабилизировать уровень сахара в крови, сжигать жир, расходовать избыток кортизола (гормона стресса, который скачет по утрам) и “чувствовать себя прекрасно”, считает врач.

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