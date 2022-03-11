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Диетологи: больше источников белка — меньше шансов высокого давления

Если верить исследованиям китайских врачей
При высоком кровяном давлении важность диеты очень высока. Новые данные показали, что сочетание различных источников белка может снизить риск развития гипертонии на 66%.
Диетологи: больше источников белка — меньше шансов высокого давления

Новое исследование показало, что ключевым фактором лечения гипертонии может стать включение в рацион разнообразных источников белка.

Исследование, опубликованное в журнале Hypertension, изучило информацию о здоровье почти 122 000 взрослых жителей Китая. В ходе исследования измерялось потребление пищи в течение трех последовательных 24-часовых диет и инвентаризация продуктов питания в семье.

Восемь источников белка, указанных в опросе, включали цельное зерно, рафинированное зерно, переработанное красное мясо, необработанное красное мясо, птицу, рыбу, яйца и бобовые.

По сравнению с участниками с самым низким показателем разнообразия потребляемого белка, у участников с самым высоким показателем разнообразия риск развития высокого кровяного давления был на 66 процентов ниже.

Поскольку исследование было обсервационным, пока что нельзя подтвердить причинно-следственную связь между потреблением белка и риском гипертонии, но врачи все равно советуют разнообразить свой рацион.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Express Daily
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