Диетологи: больше источников белка — меньше шансов высокого давления

Новое исследование показало, что ключевым фактором лечения гипертонии может стать включение в рацион разнообразных источников белка.

Исследование, опубликованное в журнале Hypertension, изучило информацию о здоровье почти 122 000 взрослых жителей Китая. В ходе исследования измерялось потребление пищи в течение трех последовательных 24-часовых диет и инвентаризация продуктов питания в семье.

Восемь источников белка, указанных в опросе, включали цельное зерно, рафинированное зерно, переработанное красное мясо, необработанное красное мясо, птицу, рыбу, яйца и бобовые.

По сравнению с участниками с самым низким показателем разнообразия потребляемого белка, у участников с самым высоким показателем разнообразия риск развития высокого кровяного давления был на 66 процентов ниже.

Поскольку исследование было обсервационным, пока что нельзя подтвердить причинно-следственную связь между потреблением белка и риском гипертонии, но врачи все равно советуют разнообразить свой рацион.

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