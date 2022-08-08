Диетологи: люди должны есть в два раза больше белка

Эксперты говорят, что текущие рекомендации устарели и их следует пересмотреть. По ним, нужно потреблять примерно 56 г белка в день для среднего мужчины и 45 г для женщины, что эквивалентно одной куриной грудке среднего размера.

Один профессор из Макмастерского университета рекомендует потреблять не менее 1,2 г белка на кг массы тела в день. Это около 100 г для молодых мужчин или 84 г для женщин, что эквивалентно порции яиц на завтрак, порции тунца на обед и куриной грудке на ужин. Взрослым старше 60 лет, которые склонны к возрастной потере мышечной массы, может потребоваться ещё больше.

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