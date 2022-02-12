Диетологи: напитки из чернослива помогают при гипертонии

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Диетологи: напитки из чернослива помогают при гипертонииЛибо можно есть по 3 чернослива в день
Гипертония может не давать знать о себе долгое время. Даже с повышенным давлением вы будете чувствовать себя “огурчиком”. Но если вы заметили у себя постоянное повышенное давление, то можно в качестве профилактики пить напитки из чернослива. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на врачей
Издание напомнило об исследовании 2010 года, где сравнивали три группы: одна группа ела три чернослива в день, вторая - шесть черносливов в день, а третья не ела чернослив вовсе. По итоге, исследователи сообщили о значительном снижении кровяного давления у людей, которые съедали три чернослива в день, а у людей, которые ели шесть черносливин в день, наблюдалось дополнительное снижение систолического артериального давления.
В статье говорится, что для того, чтобы воспользоваться этими эффектами, “выпейте стакан стопроцентного черносливового сока или сделайте свой собственный, смешав размоченный чернослив”.
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Источник: Express Daily