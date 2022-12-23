Диетологи назвали 7 полезных зимних фруктов

5. Апельсины.

В них не только содержится витамин С, но и есть флавоноид гесперидин, который снижает кровяное давление и оказывает противовоспалительное действие.

6. Киви.

Киви даже превосходит апельсин по содержанию витамина С.

7. Гранат.

Исследователи обнаружили, что антиоксидантный потенциал гранатового сока выше, чем у красного вина или зелёного чая. Одно небольшое клиническое исследование показало, что ежедневное употребление концентрированного гранатового сока в течение восьми недель значительно снижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у людей с диабетом второго типа.

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