Фитнес и здоровье
21:25, 23 декабря 2022
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Диетологи назвали 7 полезных зимних фруктов

И они все вкусные

У холодных и часто унылых зимних месяцев есть и светлая сторона — сезонные фрукты. Издание Eat this, not that! перечислило такие и объяснило, чем каждый полезен.

Диетологи назвали 7 полезных зимних фруктов

Фото: Unsplash

1. Хурма.

Один плод хурмы (без кожуры) содержит всего 31 калорию и 18% дневной нормы витамина С.

2. Груши.

Полезны для здоровья сердца и кишечника: одна груша среднего размера содержит 5,5 грамма клетчатки.

3. Грейпфрут.

Один средний грейпфрут содержит 98% дневной нормы витамина С и 79% дневной нормы витамина А.

4. Клюква.

Эти ягоды известны тем, что могут помогать предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

Диетологи назвали 7 полезных зимних фруктов

Unsplash

5. Апельсины.

В них не только содержится витамин С, но и есть флавоноид гесперидин, который снижает кровяное давление и оказывает противовоспалительное действие.

6. Киви.

Киви даже превосходит апельсин по содержанию витамина С.

7. Гранат.

Исследователи обнаружили, что антиоксидантный потенциал гранатового сока выше, чем у красного вина или зелёного чая. Одно небольшое клиническое исследование показало, что ежедневное употребление концентрированного гранатового сока в течение восьми недель значительно снижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у людей с диабетом второго типа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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