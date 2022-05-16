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Диетологи назвали худшее печенье для фигуры

В нём слишком много сахара
Почти любое печенье — источник сахара, который не может быть полезен для фигуры. Но есть вид этого лакомства, который особенно помогает накопить брюшной жир.
Диетологи назвали худшее печенье для фигуры

По словам Лизы Янг (Lisa Young), доктора медицинских наук и автора книги Finally Full, Finally Slim, одно из худших видов печенья, которое может помочь накопиться жиу в области живота, — это печенье-сэндвич. «Они сверхобработаны и полны вредных для здоровья ингредиентов», — пояснила специалист.

Стандартное печенье-сэндвич состоит из двух частей с начинкой между ними. Эти части могут быть разного вкуса, начинка тоже разнообразна: крем, джем, ганаш или лимонный курд. Во всём этом содержится множество добавленного сахара. Если есть такое печенье постоянно, могут появиться ранние морщины, диабет 2 типа и, конечно же, увеличится вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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