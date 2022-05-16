Диетологи назвали худшее печенье для фигуры

По словам Лизы Янг (Lisa Young), доктора медицинских наук и автора книги Finally Full, Finally Slim, одно из худших видов печенья, которое может помочь накопиться жиу в области живота, — это печенье-сэндвич. «Они сверхобработаны и полны вредных для здоровья ингредиентов», — пояснила специалист.

Стандартное печенье-сэндвич состоит из двух частей с начинкой между ними. Эти части могут быть разного вкуса, начинка тоже разнообразна: крем, джем, ганаш или лимонный курд. Во всём этом содержится множество добавленного сахара. Если есть такое печенье постоянно, могут появиться ранние морщины, диабет 2 типа и, конечно же, увеличится вес.

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