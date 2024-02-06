Диетологи назвали лучшие напитки для хорошего сна

Диетологи назвали лучшие напитки для хорошего снаВсего их восемь
Терпкий вишнёвый сок. В такой вишне содержится мелатонин. Результаты одного небольшого исследования показали, что употребление одной чашки вишнёвого сока два раза в день увеличивает продолжительность сна на 84 минуты по сравнению с приёмом плацебо. Это исследование также показало, что благодаря вишнёвому соку увеличивается доступность триптофана, аминокислоты, которая вместе с мелатонином влияет на сон.
Ромашковый чай. Один научный обзор показал, что ромашка улучшает симптомы генерализованного тревожного расстройства и качество сна.
Миндальное молоко. Уровень серотонина в мозге человека во многом зависит от аминокислоты триптофана, которая содержится в миндальном и коровьем молоке. Кроме того, миндальное молоко является источником магния и мелатонина — веществ, способствующих сну.
Зелёный чай без кофеина. Доказано, что l-теанин в этом чае снижает снижает стресс и беспокойство, способствуя более спокойному сну.
Молоко. Кальций в этом напитке играет роль в производстве мелатонина. Кроме того, в одном стакане молока есть калий и магний, которые облегчают мышечные спазмы.
Чай Ашваганда. Результаты недавних исследований показали, что трава ашваганда может помочь людям с лёгкими нарушениями сна и людям, страдающим бессонницей.
Кефир. Он считается естественным источником триптофана и богат пробиотиками. Известно, что разнообразный микробиом кишечника связан с улучшением эффективности сна и увеличением общей продолжительности сна.
Золотое молоко. Добавьте для приготовления этого напитка в стакан молока немного куркумы, имбиря и мёда.
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