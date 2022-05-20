Диетологи назвали лучший фрукт для здоровья кишечника

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Диетологи назвали лучший фрукт для здоровья кишечникаПомогает при запорах
Здоровый кишечник характеризуется регулярным и безболезненным посещением туалета. Если же вы страдаете от запоров, у диетологов есть совет для вас.
Издание Eat this, not that со ссылкой на диетологов пишет, что от запоров помогает груша. Этот фрукт является одним из продуктов с самым высоким содержанием клетчатки. В одном плоде может быть до шести граммов клетчатки, причём значительное количество этой клетчатки приходится на нерастворимую. А она действует как мягкое слабительное.
Ранее исследователи из Парижского университета заявили, что частые запоры могут свидетельствовать о высоком риске развития болезни Альцгеймера.
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