Диетологи назвали лучший фрукт для здоровья кишечника

Издание Eat this, not that со ссылкой на диетологов пишет, что от запоров помогает груша. Этот фрукт является одним из продуктов с самым высоким содержанием клетчатки. В одном плоде может быть до шести граммов клетчатки, причём значительное количество этой клетчатки приходится на нерастворимую. А она действует как мягкое слабительное.

Ранее исследователи из Парижского университета заявили, что частые запоры могут свидетельствовать о высоком риске развития болезни Альцгеймера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.