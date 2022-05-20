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Диетологи назвали лучший фрукт для здоровья кишечника

Помогает при запорах
Здоровый кишечник характеризуется регулярным и безболезненным посещением туалета. Если же вы страдаете от запоров, у диетологов есть совет для вас.
Диетологи назвали лучший фрукт для здоровья кишечника

Издание Eat this, not that со ссылкой на диетологов пишет, что от запоров помогает груша. Этот фрукт является одним из продуктов с самым высоким содержанием клетчатки. В одном плоде может быть до шести граммов клетчатки, причём значительное количество этой клетчатки приходится на нерастворимую. А она действует как мягкое слабительное.

Ранее исследователи из Парижского университета заявили, что частые запоры могут свидетельствовать о высоком риске развития болезни Альцгеймера.

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