Диетологи объяснили, почему нас так тянет к сладкому

Исследования, проведённые на животных, показали, что потребление сахара действительно может быть связано с зависимостью. Однако Это совсем не означает, что причина зависимости - именно сахар.

Судя по результатам экспериментов на крысах, некоторые люди могут быть сильнее, чем остальные, склонны к тяге к сахару. Так же, как и некоторые имеют больше шансов приобрести зависимость от азартных игр.

Но нужно провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что сахар вызывает у людей физическую зависимость. Кроме того, известно, что не все люди любят сладкое.

Тяга к сахару может объясняться как физическими, так и психологическими причинами. Например, вы можете в течение дня есть в принципе слишком мало (таким образом тело будет сигнализировать о том, что ему нужна энергия), съедание чего-то сладкого может просто стать привычкой, также к сладкому может тянуть сильнее при стрессе или недосыпе или когда вы испытываете неприятные эмоции.

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