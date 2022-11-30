Диетологи объяснили, почему нас так тянет к сладкому

Диетологи объяснили, почему нас так тянет к сладкомуИ бывает ли зависимость от сахара
Многие из нас любят сладкое. Но можно ли тягу к сахару назвать зависимостью? На этот вопрос ответили специалисты в области питания.
Фото: Harvard T. H. Chan
В СМИ нередко можно встретить утверждения о том, что существует сахарная зависимость. Но правда ли это с научной точки зрения?
В целом специалисты сходятся во мнении, что зависимости от сахара на самом деле может и не быть как явления. К тому же пищевая зависимость сама по себе считается противоречивым термином. Дело в том, что сложно определить вещество, которое вызывает пищевую зависимость. То же самое касается синдрома отмены: его симптомы сложно обнаружить у людей, которые отказываются от сладкого.
Исследования, проведённые на животных, показали, что потребление сахара действительно может быть связано с зависимостью. Однако Это совсем не означает, что причина зависимости - именно сахар.
Судя по результатам экспериментов на крысах, некоторые люди могут быть сильнее, чем остальные, склонны к тяге к сахару. Так же, как и некоторые имеют больше шансов приобрести зависимость от азартных игр.
Но нужно провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что сахар вызывает у людей физическую зависимость. Кроме того, известно, что не все люди любят сладкое.
Тяга к сахару может объясняться как физическими, так и психологическими причинами. Например, вы можете в течение дня есть в принципе слишком мало (таким образом тело будет сигнализировать о том, что ему нужна энергия), съедание чего-то сладкого может просто стать привычкой, также к сладкому может тянуть сильнее при стрессе или недосыпе или когда вы испытываете неприятные эмоции.
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