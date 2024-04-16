Диетологи перечислили лучшие овощи и фрукты для долголетия

Диетологи перечислили лучшие овощи и фрукты для долголетияДобавьте их в свою диету
Красная/фиолетовая капуста. Она относится к семейству крестоцветных, а значит, содержит антиоксиданты глюкозинолаты. Эти вещества, как показывают исследования, наряду с антоцианами помогают снизить вероятность развития рака, артрита, болезней сердца, нейрогенеративных заболеваний. Также эта капуста считается хорошим источником фитостеролов и клетчатки, которые улучшают показатели холестерина.
Грибы. Шиитаке, рейши и майтаке особенно полезны для иммунитета. Также в грибах много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление. Многие исследования показали, что грибы защищают от лёгких когнитивных нарушений.
Черника. Эта ягода богата антиоксидантами, которые борются с воспалением, окислительным стрессом. Эти состояния связывают с хроническими заболеваниями и старением. Исследования, опубликованные в журнале Gerontology, показали также, что потребление черники может снизить вероятность развития возрастных неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и болезнь Паркинсона.
Брокколи. Такая капуста богата клетчаткой, витаминами С и К, железом и другими антиоксидантами. Они снижают риск возникновения рака, болезней сердца.
Свёкла. Благодаря ей можно улучшить кровоток, снизить кровяное давление, повысить физическую активность. Цветные пигменты в составе свёклы обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Манго. Они богаты витаминами, А и С, играющими ключевую роль в иммунной функции и здоровье кожи. Также в манго много антиоксидантов мангиферина, кверцетина и галловой кислоты.
Авокадо. Исследования показывают, что этот фрукт может снизить уровень «плохого» холестерина, что защитит от болезней сердца, уменьшит хроническое воспаление. Также авокадо богато питательными веществами и антиоксидантами, которые снижают риск возникновения деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Шпинат. Листовую зелень в целом связывают с более медленным снижением когнитивных функций. Учёные также обнаружили, что шпинат может помочь снизить артериальное давление за счёт высокого уровня калия. Ещё одно исследование показало, что при ежедневном употреблении шпинат повышает уровень лютеина. Это может защитить от возникновения возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Кале. Эта капуста уменьшает и замедляет возрастное снижение когнитивных функций, снижает вероятность развития болезней сердца. Одно исследование показало, что сок этой капусты снижает риск возникновения ишемической болезни сердца.
Клубника. Исследование Британского журнала питания продемонстрировало, что добавление клубники в рацион может защитить от потери памяти. В ходе другого исследования выяснилось, что клубничный порошок может помочь улучшить память и уменьшить симптомы депрессии у некоторых мужчин и женщин среднего возраста.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.