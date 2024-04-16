Диетологи перечислили лучшие овощи и фрукты для долголетия

Красная/фиолетовая капуста. Она относится к семейству крестоцветных, а значит, содержит антиоксиданты глюкозинолаты. Эти вещества, как показывают исследования, наряду с антоцианами помогают снизить вероятность развития рака, артрита, болезней сердца, нейрогенеративных заболеваний. Также эта капуста считается хорошим источником фитостеролов и клетчатки, которые улучшают показатели холестерина.

Грибы. Шиитаке, рейши и майтаке особенно полезны для иммунитета. Также в грибах много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление. Многие исследования показали, что грибы защищают от лёгких когнитивных нарушений.

Черника. Эта ягода богата антиоксидантами, которые борются с воспалением, окислительным стрессом. Эти состояния связывают с хроническими заболеваниями и старением. Исследования, опубликованные в журнале Gerontology, показали также, что потребление черники может снизить вероятность развития возрастных неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и болезнь Паркинсона.

Брокколи. Такая капуста богата клетчаткой, витаминами С и К, железом и другими антиоксидантами. Они снижают риск возникновения рака, болезней сердца.

Свёкла. Благодаря ей можно улучшить кровоток, снизить кровяное давление, повысить физическую активность. Цветные пигменты в составе свёклы обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.