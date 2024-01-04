Диетологи поделились секретом быстрого похудения: нужно всего лишь отказаться от сладких напитков

Если вы хотите сбросить вес, важно первым делом убедиться, что вы следуете трём правилам. Прежде всего, необходимо получать достаточное количество белка и клетчатки. Эти вещества лучше всего насыщают.

Во-вторых, нужно съедать ежедневно пять порций овощей и фруктов. В них много клетчатки и при этом довольно мало калорий.

Наконец, при похудении лучше всего есть дома, а не в ресторанах и закусочных. Большинство блюд там содержат слишком много калорий, жиров, сахара и соли.