Диетологи рассказали, чем полезен для здоровья цельнозерновой хлеб

Вы будете получать больше клетчатки. Один ломтик хлеба из 100% цельнозерновой пшеницы может содержать от 2 до 4 г клетчатки. Взрослым рекомендуется ежедневно получать 14 г этого вещества на каждые 1000 потребляемых калорий. Известно, что употребление клетчатки связано с улучшением пищеварения, здоровья кишечника, сердца, профилактикой рака.

Вы будете чувствовать себя сытым. В цельнзерновом хлебе есть зерно пшеницы, в том числе отруби, зародыши и эндосперм.

Вы можете похудеть. Один обзор показал, что употребление в пищу цельнозерновых продуктов уменьшает ощущение голода и повышает чувство сытости.

У вас могут улучшиться показатели холестерина. Цельнозерновой хлеб помогает ограничить выработку холестерина в печени, а также его всасывание и переваривание.