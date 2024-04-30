Диетологи рассказали, чем полезен для здоровья цельнозерновой хлеб

Диетологи рассказали, чем полезен для здоровья цельнозерновой хлебВот чего вам стоит ожидать после его употребления
Вы будете получать больше клетчатки. Один ломтик хлеба из 100% цельнозерновой пшеницы может содержать от 2 до 4 г клетчатки. Взрослым рекомендуется ежедневно получать 14 г этого вещества на каждые 1000 потребляемых калорий. Известно, что употребление клетчатки связано с улучшением пищеварения, здоровья кишечника, сердца, профилактикой рака.
Вы будете чувствовать себя сытым. В цельнзерновом хлебе есть зерно пшеницы, в том числе отруби, зародыши и эндосперм.
Вы можете похудеть. Один обзор показал, что употребление в пищу цельнозерновых продуктов уменьшает ощущение голода и повышает чувство сытости.
У вас могут улучшиться показатели холестерина. Цельнозерновой хлеб помогает ограничить выработку холестерина в печени, а также его всасывание и переваривание.
У вас могут улучшиться показатели уровня сахара в крови. Клетчатка в цельнозерновом хлебе переваривается дольше, что приводит к более медленному высвобождению сахара в кровоток.
Вы снизите риск возникновения рака. Результаты исследований показали, что при самом высоком потреблении цельного зерна у людей были более низкие показатели заболеваемости раком толстой кишки, желудка, молочной железы, поджелудочной железы, простаты и пищевода.
У вас может улучшиться пищеварение. Цельнозерновой хлеб — источник нерастворимой клетчатки. Эта её разновидность увеличивает объём стула и помогает быстрее перемещать отходы через пищеварительную систему. Также цельнозерновая пшеница оказывает пребиотическое действие на организм.
Вы можете столкнуться с аллергической реакцией. При аллергии у человека могут возникнуть реакции, затрагивающие кожу, дыхательную систему и желудок. Иногда они приводят к анафилактическому шоку. При целиакии это будут такие симптомы, как диарея, боли в суставах, кожная сыпь.
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