Диетологи рассказали, как нужно питаться, чтобы быстрее сбросить вес

Употребляйте продукты с высоким содержанием воды. Вода повышает уровень энергии, помогает мозгу работать, смазывает суставы, поддерживает определённую температуру тела, помогает выводить отходы из организма, максимизирует физическую работоспособность.

Наполните половину тарелки продуктами с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды. Такие продукты помогут вам насытиться. Например, это салат, огурцы, кабачки, сельдерей, помидоры, персики, клубнику, арбуз, апельсины, обезжиренное молоко.

Относитесь с осторожностью к приготовлению пищи с высоким содержанием воды. Легко при готовке увлечься различными соусами и маслами. Лучше всего продукты, содержащие много воды, готовить на пару.

Комбинируйте продукты с высоким содержанием воды с продуктами с низким содержанием воды. Так, вы можете сочетать тунец с сельдереем, яйца с грибами и шпинатом, рис с рисом из цветной капусты и т. д.

Знайте, сколько воды содержится в пище, которую вы едите. Приблизительно вы можете узнать об этом из информации на этикетке продукта. Для этого сложите в граммах углеводы, жиры, белки и вычтите это число из общего размера порции в граммах. То, что осталось, разделите на общий размер порции.