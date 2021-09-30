Длительность лечения черепно-мозговой травмы стало возможно предсказать по анализу крови

В ходе исследования учёные сравнили количество белка NfL у людей с тяжёлой и умеренной ЧМТ с его концентрацией через шесть и 12 месяцев после травмы. Выяснилось, что чем его было больше, тем дольше каждый из 197 человек проходил лечение. Также снимки мозга 146 участников показали, что по числу NfL в крови можно было предсказать состояние мозга через полгода и степень поражения аксонов через полгода и год.

"Работа показывает, что новый сверхчувствительный анализ крови можно использовать для точной диагностики черепно-мозговой травмы, - говорит Нил Грэм, невролог, учёный из Имперского колледжа Лондона. - Этот анализ крови может довольно точно предсказать, у кого будет легко проходить выздоровление, а у кого будет с этим больше трудностей".