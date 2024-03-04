Длительный ковид ухудшил мышление у людей

Результаты нового исследования доказывают, что у людей, переболевших ковидом, действительно встречаются когнитивные нарушения. Причём даже те, кто не столкнулся с длительным ковидом, набирали в тестах на 3 балла меньше, чем те, кто никогда коронавирусом не болел. Но это несущественное отклонение от нормы.

Учёные также обнаружили, что если у людей симптомы длительного ковида исчезали сами, то связанные с ними умственные нарушения тоже ослаблялись.