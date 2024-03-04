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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 марта 2024, 15:00
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Длительный ковид ухудшил мышление у людей

Это совсем недавно обнаружили учёные
В ходе недавнего исследования с участием почти 113 тысяч человек из Англии выяснилось, что из-за постковидного синдрома люди стали хуже соображать. Те, кто переболел коронавирусом, набрали в тесте на IQ на 6 баллов меньше, чем участники, которые никогда не болели ковидом.

Результаты нового исследования доказывают, что у людей, переболевших ковидом, действительно встречаются когнитивные нарушения. Причём даже те, кто не столкнулся с длительным ковидом, набирали в тестах на 3 балла меньше, чем те, кто никогда коронавирусом не болел. Но это несущественное отклонение от нормы.

Учёные также обнаружили, что если у людей симптомы длительного ковида исчезали сами, то связанные с ними умственные нарушения тоже ослаблялись.

Длительный ковид ухудшил мышление у людей
© News GP

Самые низкие показатели в когнитивном тесте обычно наблюдались у людей, которые заразились в начале пандемии, до того, как появились вакцины и противовирусные методы лечения. Те, кто был вакцинировал, показали себя немного лучше, чем те, кто прививку не ставил.

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