Длительный ковид ухудшил мышление у людей

Длительный ковид ухудшил мышление у людейЭто совсем недавно обнаружили учёные
Результаты нового исследования доказывают, что у людей, переболевших ковидом, действительно встречаются когнитивные нарушения. Причём даже те, кто не столкнулся с длительным ковидом, набирали в тестах на 3 балла меньше, чем те, кто никогда коронавирусом не болел. Но это несущественное отклонение от нормы.
Учёные также обнаружили, что если у людей симптомы длительного ковида исчезали сами, то связанные с ними умственные нарушения тоже ослаблялись.
Самые низкие показатели в когнитивном тесте обычно наблюдались у людей, которые заразились в начале пандемии, до того, как появились вакцины и противовирусные методы лечения. Те, кто был вакцинировал, показали себя немного лучше, чем те, кто прививку не ставил.
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