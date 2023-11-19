Для борьбы с малярией нашли неожиданное оружие – мыло

Для борьбы с малярией нашли неожиданное оружие – мылоНо не торопитесь обтираться
В ходе новаторского исследования ученые из Техасского университета в Эль-Пасо обнаружили неожиданного союзника в борьбе с малярией - мыло. Исследователи обнаружили, что добавление небольшого количества жидкого мыла к некоторым пестицидам может усилить их эффективность более чем в десять раз. Это открытие особенно важно в связи с тем, что комары, переносящие малярию, все чаще вырабатывают устойчивость к существующим инсектицидам.
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Группа исследователей выделила неоникотиноиды в качестве перспективного альтернативного класса инсектицидов, но обнаружила, что для борьбы с конкретными видами комаров их эффективность необходимо усилить. Появилось мыло. Когда к неоникотиноидам добавили три недорогих мыла на основе льняного масла, распространенных в Африке к югу от Сахары, результаты оказались поразительными.
Хотя ведущий автор исследования Колинс Камдем признает необходимость дальнейших испытаний, перспектива разработки инсектицидной формулы на основе мыла многообещающа для борьбы с малярией, предлагая потенциально более здоровое и доступное решение для пострадавших регионов.
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