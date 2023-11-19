Для борьбы с малярией нашли неожиданное оружие – мыло

Группа исследователей выделила неоникотиноиды в качестве перспективного альтернативного класса инсектицидов, но обнаружила, что для борьбы с конкретными видами комаров их эффективность необходимо усилить. Появилось мыло. Когда к неоникотиноидам добавили три недорогих мыла на основе льняного масла, распространенных в Африке к югу от Сахары, результаты оказались поразительными.

Хотя ведущий автор исследования Колинс Камдем признает необходимость дальнейших испытаний, перспектива разработки инсектицидной формулы на основе мыла многообещающа для борьбы с малярией, предлагая потенциально более здоровое и доступное решение для пострадавших регионов.

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