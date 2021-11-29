Для кого фикус, поставленный дома, может быть опасен

Фикус - одно из самых популярных домашних растений. Но перед тем, как его купить, нужно помнить о нескольких вещах.

Прежде всего, фикус может быть ядовитым для людей и животных. Точнее, ядовит именно его сок, который выделяется при повреждении растения. Поэтому необходимо следить, чтобы домашние животные и дети не находились рядом с ним.