Для кого фикус, поставленный дома, может быть опасен

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Для кого фикус, поставленный дома, может быть опасенОтвечают эксперты
С таким растением, как фикус, связано множество суеверий. Но если говорить с научной точки зрения, то это растение имеет как полезные для здоровья человека, так и вредные свойства. О них - в материале издания «Главред».
Фикус - одно из самых популярных домашних растений. Но перед тем, как его купить, нужно помнить о нескольких вещах.
Прежде всего, фикус может быть ядовитым для людей и животных. Точнее, ядовит именно его сок, который выделяется при повреждении растения. Поэтому необходимо следить, чтобы домашние животные и дети не находились рядом с ним.
Что же касается полезных свойств, то это поглощение вредных веществ и очищение воздуха. Фикус позволяет избавиться от таких веществ, как бензол, фенол, формальдегид.
Источник: ИноСМИ