Для кого смертельна уборка снега

Предупреждение касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что уборка снега — это очень напряжённая работа. Физические усилия сопровождаются воздействием низких температур на организм. Это повышает кровяное давление и одновременно сужает коронарные артерии. Такое стечение обстоятельств опасно для сердечников. Нагрузка на сердце во время уборки снега может быть даже выше, чем при быстром беге.

Специалисты отметили, что даже двух минут активной уборки может быть достаточно, чтобы пульс поднялся до верхней границы. Больше всего рискуют люди с минимальной физической подготовкой.