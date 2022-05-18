Для лета самое то: этот мини-компьютер сделает ваш велосипед "умным"Осталось понять, как его заказать в Россию
Словенская компания Core Components утверждает, что CoreCap - это первый велокомпьютер, который устанавливается напрямую в руль. Поскольку компьютер не нужно вешать на руль, в каркасе можно разместить много аккумуляторов. Этот гаджет весом 185 г заявляет о чудовищных 80 часах работы без подзарядки.
Он включается автоматически и начинает записывать показатели поездки для последующей загрузки в приложение через Bluetooth. Вы можете использовать одновременно до пяти отслеживаемых показателей из списка, который в настоящее время включает следующее: скорость, средняя скорость, максимальная скорость, расстояние поездки, общее расстояние, часы, время поездки, общее время, секундомер, изменение высоты над уровнем моря, максимальная высота, текущая высота, подсказки навигатора, уведомления на смартфоне и другие.
Компания Core Components утверждает, что корпус CoreCap разработан для того, чтобы выдерживать удары при езде по бездорожью, а также экстремальные погодные условия и грязь. Команда говорит, что разрабатывала это устройство с апреля 2021 года, а с ноября проводила испытания прототипов. Теперь он готов к предварительным заказам через Kickstarter за 229 евро (241 долларов).
Поставки запланированы на апрель 2023 года.