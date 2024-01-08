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Фитнес и здоровье
09:00, 08 января 2024
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Для страдающих болезнью Паркинсона создали экзоскелет

Мягкий и роботизированный

Мягкий роботизированный экзоскелет, разработанный исследователями Гарвардского и Бостонского университетов, дает надежду людям с болезнью Паркинсона, страдающим от «замирания» — изнурительного симптома, вызывающего внезапное прерывание походки и повышенный риск падения.

Замирание существенно влияет на мобильность и независимость пациентов с болезнью Паркинсона. Существующие методы лечения, такие как медикаменты и терапия, имеют ограниченную эффективность.

Новый экзоскелет использует датчики и алгоритмы для обнаружения и прогнозирования эпизодов замирания. Приводы, приводимые в действие кабелем, оказывают точную своевременную помощь в середине шага, помогая пациенту преодолеть приступы.

В ходе шестимесячных испытаний, проведенных на 73-летнем пациенте, экзоскелет:

  • Устранил эпизоды замирания при ходьбе в помещении.

  • Увеличил дистанцию и скорость ходьбы.

  • Позволил ходить и говорить одновременно, что без устройства было редкостью.

Эти многообещающие ранние результаты указывают на возможность коммерциализации, подобно предыдущему экзокостюму для пациентов с инсультом, разработанному лабораторией Biodesign, который в настоящее время лицензирован компанией ReWalk Robotics.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Tech Crunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
,
#экзоскелет
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