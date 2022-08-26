До 45 дней без подзарядки: названа российская цена новых умных часов Amazfit Mini

При это часы довольно тонкие и лёгкие. Толщина металлического корпуса Amazfit GTS 4 Mini составляет 9,1 мм, а вес без ремешка — 19 граммов. Часы оснащены батареей ёмкостью 270 мАч. Производитель утверждает, что они могут проработать на одном заряде до 15 суток в обычном режиме и до 45 суток в режиме сохранения энергии.

У Amazfit GTS 4 Mini есть более 120 спортивных режимов, они отслеживают потребление кислорода и тренировочную нагрузку. Часы водонепроницаемы на уровне 5 ATM. Они могут вести мониторинг насыщения крови кислородом, сердцебиения и уровня стресса, а у женщин также менструального цикла.

Amazfit GTS 4 Mini доступны в четырёх цветах: чёрном (Midnight Black), розовом (Flamingo Pink), голубом (Mint Blue) и белом (Moonlight White). Часы можно купить в магазинах сети «Связной», «Мегафон», «МТС» и «Ситилинк» по рекомендованной розничной цене 7490 рублей.