Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 13:59
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До шести яиц в неделю снизило риск сердечных заболеваний

Ешьте на здоровье
Новое исследование Университета Монаша, что в Австралии, показывает, что употребление от одного до шести яиц в неделю может снизить риск смерти от сердечных заболеваний на 29% и уменьшить общий риск смерти на 17%, даже для тех, у кого высокий уровень холестерина.
До шести яиц в неделю снизило риск сердечных заболеваний
© Ferra

Яйца долгое время были предметом споров из-за содержания в них холестерина, однако они также богаты необходимыми питательными веществами, такими как белок, витамины и полезные жиры. Исследователи проанализировали данные более 8 700 взрослых в возрасте 70 лет и старше в Австралии и США за шестилетний период. Участники, еженедельно употреблявшие яйца, имели значительно более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел их редко.

Даже у людей с высоким уровнем холестерина риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 27%, если они регулярно ели яйца. Исследование также показало, что «здоровое питание в целом» усиливает защитный эффект яиц.

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Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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