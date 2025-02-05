До шести яиц в неделю снизило риск сердечных заболеваний

Яйца долгое время были предметом споров из-за содержания в них холестерина, однако они также богаты необходимыми питательными веществами, такими как белок, витамины и полезные жиры. Исследователи проанализировали данные более 8 700 взрослых в возрасте 70 лет и старше в Австралии и США за шестилетний период. Участники, еженедельно употреблявшие яйца, имели значительно более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел их редко.

Даже у людей с высоким уровнем холестерина риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 27%, если они регулярно ели яйца. Исследование также показало, что «здоровое питание в целом» усиливает защитный эффект яиц.

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