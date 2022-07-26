Добавить золота к фитнес-браслету за 3 тысячи рублей? Вышли аксессуары для Xiaomi Mi Band

Дешевле всего в коллекции застёжка за 11 долларов. А вот весь комплект из застёжки и корпуса обойдётся в 375 долларов. Если считать вместе с самим фитнес-трекером, то самая дорогая золотая версия Mi Band 6 стоит 445 долларов.

Отмечается, что золотые аксессуары доступны и для Mi Band 4, 5, 6 и 7.