Добавляйте в блюда эти овощи, чтобы защититься от потери зрения

Помимо этого, для глаз будет полезна такая рыба, как тунец, скумбрия, сардины.

Что касается пользы лука-порея, то об этом говорится в научной статье, опубликованной в Nutrients в 2013 году. Наряду с перцем, морковью, капустой, шпинатом лук-порей может способствовать поддержанию здоровья глаз.

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