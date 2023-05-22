Добавьте эти четыре продукта к завтраку, чтобы снизить холестерин

Добавьте эти четыре продукта к завтраку, чтобы снизить холестеринА ещё откажитесь от определённой пищи
Высокий уровень холестерина в крови - потенциально опасное для здоровья состояние. Если это не лечить, то можно столкнуться с различными болезнями.
Одна из главных причин повышенного уровня холестерина - это питание. Способствует этому диета, содержащая в основном продукты с большим количеством насыщенных жиров.
И если одни продукты могут повышать холестерин, то другие способны его снижать. Рози Мартин, зарегистрированный диетолог организации Plant Based Health Professionals, перечислила несколько продуктов, которые стоит добавлять к завтраку, чтобы улучшить здоровье сердца.
Овёс. В его состав входит растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина. Для этого вам нужно в день получать 3 г клетчатки, и она содержится в нескольких порциях овса или ячменя.
Соя. Учёные обнаружили, что соевое молоко, соевый йогурт, тофу и бобы эдамаме способствуют снижению холестерина.
Овощи и фрукты. Это даст вам возможность получить дополнительное количество антиоксидантов и растворимой клетчатки.
Орехи. Они хороши для организма, так как содержат полезные жиры. Известно, что эти жиры снижают холестерин.
Также специалист порекомендовала избегать при высоком кровяном давлении или высоком холестерине следующих продуктов: бекон, колбасные изделия, хлопья с сахаром.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.