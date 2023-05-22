Добавьте эти четыре продукта к завтраку, чтобы снизить холестерин

Овёс. В его состав входит растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина. Для этого вам нужно в день получать 3 г клетчатки, и она содержится в нескольких порциях овса или ячменя.

Соя. Учёные обнаружили, что соевое молоко, соевый йогурт, тофу и бобы эдамаме способствуют снижению холестерина.

Овощи и фрукты. Это даст вам возможность получить дополнительное количество антиоксидантов и растворимой клетчатки.

Орехи. Они хороши для организма, так как содержат полезные жиры. Известно, что эти жиры снижают холестерин.

Также специалист порекомендовала избегать при высоком кровяном давлении или высоком холестерине следующих продуктов: бекон, колбасные изделия, хлопья с сахаром.

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