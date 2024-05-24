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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 12:00
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Доцент университета рассказал, насколько опасна для здоровья турбулентность в самолёте

И часто ли встречаются травмы, связанные с ней
Инцидент с турбулентностью «Сингапурских авиалиний», в результате которого один человек погиб, а остальные были госпитализированы, заставил многих из нас задуматься о рисках авиаперелётов. К счастью, такие случаи встречаются редко, ещё реже, чем получение травм во время передвижения на других видах транспорта.
Доцент университета рассказал, насколько опасна для здоровья турбулентность в самолёте
© Unsplash/CC0 Public Domain

Турбулентность вызвана неравномерным движением воздуха. Из-за этого пассажиры и экипаж ощущают резкие боковые и вертикальные толчки.

Что касается рейса Singapore Airlines, то этот тип турбулентности считается примером «турбулентности при ясном небе». Существует ещё несколько разновидностей турбулентности.

Доцент университета рассказал, насколько опасна для здоровья турбулентность в самолёте
© Baptist Health

Ежегодно в Австралийское бюро транспортной безопасности сообщается о 25 травмах, полученных во время турбулентности в полёте. Некоторые из таких травм довольно серьёзные: это переломы костей, травмы головы. Кроме того, нередко пассажиров выбрасывает во время турбулентности из сиденья. Другие травмы связаны с ноутбуками и другими незакреплёнными предметами.

Также во время одного из примеров турбулентности при ясном небе у людей были такие серьёзные травмы, как переломы костей, рваные раны, растяжения шеи и спины, вывих плеча и выбитые зубы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.