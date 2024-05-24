Доцент университета рассказал, насколько опасна для здоровья турбулентность в самолёте

Ежегодно в Австралийское бюро транспортной безопасности сообщается о 25 травмах, полученных во время турбулентности в полёте. Некоторые из таких травм довольно серьёзные: это переломы костей, травмы головы. Кроме того, нередко пассажиров выбрасывает во время турбулентности из сиденья. Другие травмы связаны с ноутбуками и другими незакреплёнными предметами.

Также во время одного из примеров турбулентности при ясном небе у людей были такие серьёзные травмы, как переломы костей, рваные раны, растяжения шеи и спины, вывих плеча и выбитые зубы.

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