Фитнес и здоровье
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Дочерняя компания Xiaomi создаст «умные» часы с возможностью замерять артериальное давление
Посоперничают с Apple Watch
Дочерняя компания Xiaomi — Huami — заявила, что работает над новыми опциями для «умных» часов. Ожидается, что компания представит функции ЭКГ и измерения артериального давления.
Ранее Huami приобрела компанию Zepp, которая занималась созданием «умных» носимых устройств. В интервью представитель Zepp Health заявил, что сейчас компания взаимодействует с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и в таких областях, как ЭКГ и мониторинг артериального давления. Кроме того, компания уже стала партнёром Alivecor. Это производитель датчиков ЭКГ.
Стоит отметить, что Huami выпускает недорогую продукцию. То есть в будущем можно ждать функциональные и доступные часы под брендом Amazfit.