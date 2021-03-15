Дочерняя компания Xiaomi создаст «умные» часы с возможностью замерять артериальное давление

Ранее Huami приобрела компанию Zepp, которая занималась созданием «умных» носимых устройств. В интервью представитель Zepp Health заявил, что сейчас компания взаимодействует с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и в таких областях, как ЭКГ и мониторинг артериального давления. Кроме того, компания уже стала партнёром Alivecor. Это производитель датчиков ЭКГ.

Стоит отметить, что Huami выпускает недорогую продукцию. То есть в будущем можно ждать функциональные и доступные часы под брендом Amazfit.