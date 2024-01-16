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Фитнес и здоровье
17:15, 16 января 2024
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Доказана польза для психического здоровья поездок на работу на велосипеде

Постарайтесь по возможности перейти на этот вид транспорта
Результаты новых исследований показывают, что людям, которые ездят на работу на велосипеде, реже назначают лекарства для лечения тревоги или депрессии, чем остальным. Это удалось выяснить благодаря анализу данных почти 380 тысяч человек в Шотландии.

Учёные из Эдинбурга в рамках исследования объединили данные шотландской переписи 2011 года по 378 253 людям в возрасте от 16 до 74 лет с записями рецептов Национальной службы здравоохранения за следующие пять лет. Все участники исследования жили и работали в Эдинбурге или Глазго.

© International Journal of Epidemiology

Оказалось, что за пять лет после 2011 года количество рецептов на лечение депрессии или тревоги среди велосипедистов сократилось на 15% по сравнению с теми, кто не ездит на велосипеде. В большей степени это касалось женщин.

Также учёные выяснили, что всего около 2% пассажиров в Глазго ездят на работу на велосипеде, а в Эдинбурге — чуть менее 5%. При этом чаще этим средством передвижения пользовались мужчины по сравнению с женщинами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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