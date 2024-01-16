Доказана польза для психического здоровья поездок на работу на велосипеде

Доказана польза для психического здоровья поездок на работу на велосипедеПостарайтесь по возможности перейти на этот вид транспорта
Учёные из Эдинбурга в рамках исследования объединили данные шотландской переписи 2011 года по 378 253 людям в возрасте от 16 до 74 лет с записями рецептов Национальной службы здравоохранения за следующие пять лет. Все участники исследования жили и работали в Эдинбурге или Глазго.
Оказалось, что за пять лет после 2011 года количество рецептов на лечение депрессии или тревоги среди велосипедистов сократилось на 15% по сравнению с теми, кто не ездит на велосипеде. В большей степени это касалось женщин.
Также учёные выяснили, что всего около 2% пассажиров в Глазго ездят на работу на велосипеде, а в Эдинбурге — чуть менее 5%. При этом чаще этим средством передвижения пользовались мужчины по сравнению с женщинами.
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