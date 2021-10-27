Доказана польза игр-стрелялок для мозга

Учёные из США, Китая, Швейцарии выяснили, что при игре в «стрелялки» мозг геймера тренируется примерно так же, как тело спортсмена после различных физических упражнений. Только у игроков развивается память, внимательность, скорость реакции, точность отслеживания объекта. Результаты исследования были опубликованы 14 октября в журнале Communications Biology.

В эксперименте приняли участие 25 человек из Университета Рочестера в Нью-Йорке и 52 человека из Университета Женевы в Швейцарии. Их разделили на две группы, одна из которых должна была в течение 45 часов играть в любой экшн-проект (типа Call of Duty), а вторая - в игру другого жанра (Sims, Zoo Tycoon и т.п.). Перед испытаниями и после них участники прошли несколько тестов на память и зрительное восприятие. Оказалось, что те, кто проходил «стрелялки», в конце показали лучшие результаты тестов.