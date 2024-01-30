Доказано: алкоголь выводит мышьяк из организма

Опубликовано 30 января 2024, 09:45
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Доказано: алкоголь выводит мышьяк из организмаРезультаты этого исследования опубликованы в журнале Eco-Environment & Health,
В ходе нового исследования учёные выяснили, как алкоголь влияет на переработку организмом мышьяка. Для этого они провели несколько экспериментов.
В рамках эксперимента мышей кормили пищей, обогащённой арсенатом, а также ежедневно давали китайский спиртной напиток.
Оказалось, что алкоголь усиливает всасывание мышьяка в кишечнике, но при этом уменьшает накопление этого вещества в важнейших органах. Связано это с тем, что при употреблении спиртного повреждаются кишечные барьеры и изменяется микрофлора кишечника.
Также важно, что алкоголь увеличивает почечную фильтрацию и снижает уровень антидиуретического гормона. Это приводит к вымыванию большего количества мышьяка с мочой.
Получается, что алкогольные напитки ускоряют выход мышьяка из организма и снижают его вредный потенциал.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова