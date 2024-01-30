Доказано: алкоголь выводит мышьяк из организма

Также важно, что алкоголь увеличивает почечную фильтрацию и снижает уровень антидиуретического гормона. Это приводит к вымыванию большего количества мышьяка с мочой.

Получается, что алкогольные напитки ускоряют выход мышьяка из организма и снижают его вредный потенциал.