Доказано: анорексия и депрессия передаются по наследству

Учёные из Университета Помпеу Фабра выяснили, что от неандертальцев и денисовцев современным людям досталась лучшая переносимость холода и при этом более высокая вероятность развития депрессии, шизофрении, анорексии или гиперактивности.

Команда специалистов в ходе исследования определила вариант гена SLC30A9, который широко распространён среди всех современных популяций людей за пределами Африки. Встречается этот вариант у 70% жителей Европы.