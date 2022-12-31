Доказано: Apple Watch могут определить, в стрессе ли вы

Участникам исследования выдали iPhone 7 под управлением iOS 15 и Apple Watch Series 6 с установленным приложением ЭКГ на две недели. Они должны были собирать данные шесть раз в течение дня с трёхчасовыми интервалами. Перед сбором ЭКГ участники должны были заполнить анкету на определение уровня стресса.

Исследователи отмечают, что хотя часы ещё не содержат специфической функции измерения стресса, они могут достаточно хорошо предсказывать состояния «отсутствия стресса».