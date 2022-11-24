Доказано: цвет тарелки влияет на восприятие человеком вкуса еды

Специалисты обнаружили, что желание есть блюдо и степень его солёности зависели от цвета тарелки только в группе привередливых людей. Так, закуска казалась участникам более солёной, когда она лежала в красной или синей тарелке по сравнению с белой. А реже всего возникало желание попробовать еду у людей, когда им подавали продукты на красной тарелке.