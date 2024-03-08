Доказано: даже если вы пьёте энергетики изредка, они всё равно могут нарушить ваш сон

Учёные недавно обнаружили связь между потреблением энергетических напитков, бессонницей и плохим качеством сна среди молодых людей. Оказалось, что чем чаще люди употребляли энергетики, тем меньше часов они в целом спали и тем более уставшими они себя чувствовали. Также те, кто часто покупал эти напитки, сообщали о большем количестве нарушений сна.

Результаты нового исследования показали, что даже периодическое употребление энергетиков (1−3 раза в месяц) было связано с большим количеством проблем со сном.