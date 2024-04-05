Доказано: даже умеренное употребление алкоголя во время беременности может привести к врождённым аномалиям

Также специалисты выяснили, что влияние алкоголя на продолжительность беременности было сильнее выражено у младенцев мужского пола, а на продолжительность рождения — у девочек.

Результаты новой работы основаны были на анализе трёх проспективных исследований, проведённых в Университете Нью-Мексико в течение 10 лет. В них участвовала 281 женщина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.